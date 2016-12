30 settembre 2014 India, cane finisce nel catrame e rimane pietrificato: salvato da volontari Una associazione animalista porta in salvo la povera bestia, ci sono voluti due giorni di massaggi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:27 - Era destinato a morire dentro una pozza di catrame e invece la storia di questo cagnolino finisce bene. Grazie all'intervento di Animal Aid, un'associazione in difesa delle bestiole. Il cane era quasi "pietrificato" per il solidificarsi del bitume. Ci sono voluti due giorni per sciogliere la melma sul pelo dell'animale ma alla fine il cane era sano e salvo.