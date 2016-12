1 dicembre 2014 I cani capiscono le nostre frasi e il tono con il quale le pronunciamo Uno studio ha dimostrato che i nostri amici a quattrozampe riconoscono le parole dei loro padroni Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - I cani capiscono le parole pronunciate dai loro padroni? Questa domanda alla quale molti umani hanno già risposto positivamente, adesso trova il conforto della scienza. Uno studio pubblicato su “Current Biology” fornisce le prime prove del fatto che anche i cani differenziano ed elaborano le varie componenti del linguaggio umano. In particolare, ogni quattozampe usa l'emisfero sinistro del cervello per analizzare il contenuto verbale di quanto sentito e quello destro per capire il contenuto emotivo della voce. Insomma, a essere capiti in maniera molto distinta sono sia i vocaboli usati sia i toni con i quali essi vengono espressi.

Gli studiosi dell'Università del Sussex sono arrivati a questo risultato facendo un test con oltre 250 cani. Gli esperti hanno stimolato gli animali con frasi umane trasmesse da due altoparlanti posti uno a destra e uno a sinistra del cane. Quando riceveva un comando familiare, la cavia si girava verso destra dimostrando così di essere concentrata sulle parole e non sul tono con cui esso veniva pronunciato. Quando invece la frase era sconosciuta o in una lingua straniera, il quattrozampe dimostrava di attivare la parte del cervello che gestisce le emozioni.