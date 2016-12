29 settembre 2014 Gli stambecchi scalatori: in equilibrio sulla parete verticale della diga del Cingino Gli animali si sono spinti a picco sul vuoto alla ricerca di sali minerali nel Parco Naturale della Valle Antrona, in Piemonte Tweet google 0 Invia ad un amico

12:57 - A quattro zampe contro la forza di gravità. Nel Parco Naturale della Valle Antrona, in Piemonte, un branco di stambecchi alpini ha infatti scalato la parete verticale della diga del Cingino, a quota 2.250 metri, con una naturalezza sconvolgente. Sospesi a un'altezza di 49 metri, gli animali sembrano poter precipitare da un momento all'altro mentre sono alla ricerca di sali minerali. Ma per degli arrampicatori esperti come loro, questo è uno scherzo.