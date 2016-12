Giappone, gattina randagia adottata da una famiglia di cinque furetti

Una famiglia davvero speciale quella di Komari, una gattina randagia, trovata per strada in Giappone, malconcia e abbandonata quando aveva solo cinque settimane di vita e adottata da cinque furetti. La gattina è cresciuta con loro: mangia, dorme, gioca con i suoi coinquilini tanto da considerarli la sua famiglia d'origine e di essere lei stessa un furetto. La piccola gattina malaticcia è stata curata con amore dai padroni di casa e dai furetti, che non l'hanno persa di vista un solo istante: l'hanno coccolata e aiutato ad allattarla.