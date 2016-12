23 gennaio 2015 Gb, la battaglia del piccolo orangutan maltrattato e denutrito per mesi E' stato ricoverato in una casa di cura speciale. Per il primo anno di vita, Budi è stato tenuto in una gabbia di polli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:50 - Tutto il Regno Unito tifa per Budi, l'orangutan cucciolo del Borneo in terapia intensiva in un centro di recupero inglese dopo aver patito mesi di fame e di abbandono. Per il primo anno di vita, Budi è stato tenuto in una gabbia di polli e nutrito esclusivamente con latte condensato. Questo ha causato una forte malformazione agli arti.