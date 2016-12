Gatto mangia caviale da mille euro Russia, il video del furto diventa virale

07:00 - Mi siete mai imbattuti in un gatto buongustaio? Eccolo: alle prese con caviale, polpo e pesce di ogni tipo e qualità. Questo randagio è riuscito a intrufolarsi quatto quatto nel bancone di un negozio all'aeroporto di Vladivostok, nella Russia orientale, e si è fatto una vera e propria scorpacciata. L'impresa del felino è stata ripresa da una telecamera ed è diventata virale in poche ore. I proprietari del negozio sono stati costretti per motivi igienici a gettare prodotti per un valore di circa 1.000 dollari.