Francia, la carcassa della balena rischia di esplodere: spiaggia chiusa

Rischio esplosione balena, spiaggia chiusa. Quella che sembra una boutade è in realtà quanto sta avvenendo in Camargue, in Francia, dove un'intera spiaggia è stata transennata e chiusa al pubblico per il rischio che la carcassa di una balena possa esplodere. I gas della decomposizione rendono infatti rischioso spostare le 15 tonnellate di animale che potrebbe scoppiare al minimo movimento o pressione: gli esperti stanno ora cercando di capire come spostare la carcassa e non escludono di "prevenire" l'esplosione usando della dinamite.