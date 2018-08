Otranto, bagnanti salvano un delfino ferito tenendolo in braccio in acqua

I bagnanti di una spiaggia in località Alimini (Otranto) hanno aiutato un delfino ferito che stava tentando di raggiungere, con molta difficoltà, la riva. Alcune persone in acqua (nelle foto di Vittorio Morelli) lo hanno preso in braccio, mentre altre, dalla spiaggia, cercavano di contattare la capitaneria di porto. Giunti sul posto, gli uomini della capitaneria hanno tentato di riportare l’esemplare al largo per ben due volte, ma in entrambi i casi è ritornato a riva. Come riporta Leccenews24.it, la Guardia Costiera lo ha poi condotto in un luogo più sicuro, dov’è stato visitato da una biologa marina. L’animale è lievemente ferito e disorientato, ma sta meglio, tanto che, come si legge sulla pagina Facebook "Sos Fauna Calimera", "ricondotto al largo per la terza volta", "si è liberato dell’imbracatura e si è allontanato", anche se "le operazioni di salvataggio non sono state semplici".