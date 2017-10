Olanda, cavallo dispettoso mangia il bouquet della regina Maxima

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Una curiosa disavventura è capitata alla regina Maxima dei Paesi Bassi durante una visita a Eemland, regione rurale nel nord-est della provincia olandese di Utrecht. Mentre si trovava in un maneggio in compagnia di re Guglielmo-Alessandro, la sovrana si è trovata di fronte un cavallo dispettoso e piuttosto affamato che ha azzannato il suo bouquet. L'animale sembra aver particolarmente gradito il pasto "gentilmente offerto" dalla regina Maxima che è scoppiata poi in una fragorosa risata.