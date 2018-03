clicca per guardare tutte le foto della gallery

Gli ufficiali di dogana dell'aeroporto di New York hanno scoperto un trafficante di animali che arrivava dalla Guyana. Nel suo bagaglio a mano trasportava almeno 20 uccelli. I piccoli fringuelli erano nascosti all'interno di bigodini per capelli e facevano anche fatica a respirare. L'uomo è stato espulso mentre gli animali sono stati affidati ad un ente che li terrà in quarantena prima di decidere dove liberarli.