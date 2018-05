Lucca, poliziotti fanno scudo a un capriolo e lo salvano dall investimento

Hanno fatto da scudo a quel capriolo finito in strada dopo un volo di 10 metri e incapace di rimettersi in piedi e scappare per le ferite riportare nella caduta. Due agenti della Polizia Stradale di Bagni di Lucca, avvertiti da un ciclista, non ci hanno pensato due volte a salvare il cucciolo dall'investimento. Segnalando alle auto provenienti in entrambe le direzioni la presenza dell'animale in carreggiata, i poliziotti hanno atteso l'arrivo del veterinario e i volontari di "Vega soccorsi" che hanno preso in cura il capriolo. Grazie al loro provvidenziale intervento, il capriolo potrà tornare presto a correre nel suo habitat