La chiamano Pigcasso, e non a caso il suo nome suona simile a quello del grande artista spagnolo: la maialina, che vive in Sudafrica al Farm Sanctuary SA (un santuario per il recupero di animali maltrattati) è infatti appassionata di pittura. E i suoi quadri vengono venduti per raccogliere il denaro necessario a gestire la struttura.

FOTO © Pigcasso.org/IBERPRESS News