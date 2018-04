Beaux Tox: un cane maltrattato e abbandonato perché era brutto, ora ha trovato una famiglia

Beaux Tox è un Labrador Retriever ed è, di fatto, brutto. E' nato con un problema di deformità al muso, perché è rimasto schiacciato nella pancia della mamma, che doveva contenere altri 5 cuccioli. Per questa ragione è sempre stato rifiutato da possibili famiglie adottive. Finché non ha incontrato James Hulit. "A causa del suo aspetto, le persone che si prendevano cura temporaneamente di lui non riuscivano a venderlo, così lo offrivano gratuitamente in adozione", ha raccontato Hulit al sito The Dodo. L'esperienza prima del nuovo padrone è stata a dir poco drammatica per Beaux. L'hanno lasciato fuori dalla porta di casa, da solo, per 5 anni. In qualunque condizione atmosferica. I vicini allora avevano provato a intervenire, ma senza successo: il cane era triste, malato e pieno di parassiti. Ma poi è arrivato Jamie Hulit, determinato a dargli una seconda possibilità. Con l'aiuto del dottor Jay Rydberg, un veterinario, sono riusciti a rimettere in piedi Baeux. Ora ha trovato la sua famiglia e anche un fratello: Riley, un altro Retriever. "Sono perfetti l'uno per l'altro", ha spiegato il padrone, "anche se Riley è più vecchio di 7 anni. Baeux lo aiuta a rimanere giovane".