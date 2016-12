Food raising per cani e gatti senza padrone: raccolti più di 600mila pasti

16:50 - Comprare del cibo per il proprio cane o il proprio gatto può sfamare altri animali meno fortunati di loro. Questo è possibile grazie all'iniziativa nata dalla collaborazione tra Friskies e ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), che mira a raccogliere un milione di pasti per tutti quei "pet" in cerca di famiglia in Italia. La campagna di food raising ha già raccolto più di 600mila pasti.

Ultimi giorni - Per aderire all'iniziativa basta andare al supermercato e comprare uno dei prodotti dell'azienda che ha lanciato la campagna. Ma bisogna fare in fretta, perché c'è tempo solo fino al 31 ottobre. E' un gesto semplice, ma può aiutare molti enti ed associazioni a sfamare gli amici a quattro zampe in difficoltà. Molto spesso, infatti, i canili si trovano senza fondi per assicurare la cura degli animali che vengono abbandonati, soprattutto (ma non solo) d'estate.



La docu-fiction" - ENPA e’ partner istituzionale esclusivo del programma "A Cuccia di Cuori", in onda su La 5, che permetterà di raccontare la vita nei canili. "Dove ogni anno vengono adottati migliaia di animali" sottolinea Marco Bravi, responsabile Comunicazione e Sviluppo di ENPA -. "Poi - aggiunge - si parlerà anche del contributo dei nostri volontari che tutti i giorni lavorano con entusiasmo e passione".