24 ottobre 2014 Due protesi al posto delle zampe amputate Tara rinasce e può tornare a correre

12:22 - In seguito a un avvelenamento le sue zampe anteriori andarono in cancrena. E, per salvarle la vita, i veterinari furono costretti a procedere con l'amputazione. Oggi la piccola Tara rinasce grazie a due nuove protesi e può tornare, finalmente, a correre. La sua padrona, la 38enne Kelly Hare, è infatti riuscita a raccogliere i 3mila sterline necessari attraverso una raccolta fondi di beneficenza e l'intervento è perfettamente riuscito.

Tara versava in condizioni drammatiche quando fu ritrovata nello scantinato di un ospedale in Romania. Il veleno le aveva irrimediabilmente danneggiato le zampe anteriori.



Kelly, volontaria nei canili, decise di adottarla e di fare di tutto per restituirle la capacità di camminare e correre. E oggi, a Londra, può sorridere mentre, al parco, la piccola Tara le corre incontro per la prima volta.