6 novembre 2014 Davide contro Golia, l'istrice mette in fuga il leone e le leonesse

08:26 - Essere in tanti ed essere più grossi alle volte non basta. Lo hanno imparato a loro spese un gruppo di leonesse e un leone della riserva di Londolozoi, in Sudafrica. Il loro incontro/scontro con un istrice è finito infatti con un'ingloriosa ritirata.