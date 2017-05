Colorado, in ospedale il cane va in ansia: il veterinario lo calma con una canzone

Entrare in ospedale è stressante, e snervante, per noi umani. Figuriamoci che esperienza può essere per un animale. Così è avvenuto per un cagnolone dal pelo fulvo e dagli occhi dolci, ricoverato al Fox Hollow Animal Hospital di Lakewood , in Colorado , per essere sottoposto a un'operazione.

Una volta fatto il suo ingresso "in corsia", il cane è caduto preda di una forte ansia. Innervosito dall'ambiente e in condizioni fisiche non ottimali, nessuno riusciva a fargli ritrovare un po' di serenità. Fino a quando non è intervenuto il dottor Ross Henderson. Che ha imbracciato la sua chitarra e ha improvvisato un concerto tutto per l'animale. Sono bastati pochi minuti per calmare il cane.



Questo si è accoccolato sulle gambe del veterinario e, alle note di "Can't help falling in love" di Elvis Presley, si è finalmente tranquillizzato fino ad addormentarsi serenamente. Il video di Ross che fa il concerto per il cane è diventato virale su Facebook. E, secondo il social, non è la prima volta che il veterinario raggiunge questo effetto con i suoi animali malati. Potenza della musica.