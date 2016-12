Cina, coccole e carezze nell'asilo nido per i cuccioli di panda

A Chengdu, in Cina, le coccole si sprecano. In questo asilo nido per panda ci si prende cura dei cuccioli. Si tratta di un centro di allevamento specializzato in cui si cerca di allevare le nuove generazioni di questo animale a forte rischio estinzione. Le femmine, infatti, sono in grado di riprodursi solo per 2-3 giorni in un anno e partoriscono un cucciolo ogni 24 mesi.