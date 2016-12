4 marzo 2015 Cina, cani costretti a combattere fino alla morte: le immagini shock Gli attivisti denunciano: "C'è bisogno di una legge che protegga gli animali e punisca chi organizza combattimenti" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:27 - Cani costretti a combattere fino alla morte. Succede nel nord della Cina, dove ogni anno centinaia di persone si riuniscono per festeggiare l'arrivo della primavera a Sanjiao. Ma gli attivisti non ci stanno e denunciano la crudele usanza chiedendo alle autorità cinesi di intervenire con una legge per la protezione degli animali. Gli organizzatori però si difendono: "E' intrattenimento, senza la kermesse la nostra città morirebbe".