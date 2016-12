Borneo: strappato alla sua mamma, il piccolo di orango Udin ritrova cure e affetto

Strappato al suo ambiente naturale e a mamma orango, uccisa dai bracconieri, il piccolo orango-tango Udin è stato messo in salvo in Borneo dal Centro internazionale protezione animali del Paese, dopo essere stato recuperato in condizioni disperate. Il cucciolo era stato rinchiuso in una gabbia piccola e scura e abbandonato, ormai destinato a morire.