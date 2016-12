Australia, la disavventura del canguro assetato: incastrato nella tanica d'acqua

17:51 - Quello che doveva essere un piano infallibile per dissetarsi, si è trasformato in un incubo per un povero canguro. E' successo in Australia. L'animale, assetato, ha visto una piccola tanica colma d'acqua, utilizzata per annaffiare fiori e piante, e ci si è buttato a capofitto. Peccato che, dopo qualche sorso, si sia trovato con il muso incastrato nel secchio. Fondamentale l'intervento di due uomini che, passando nella zona, hanno visto quanto stava accadendo e lo hanno aiutato a liberarsi.