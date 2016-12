Obie, cane più grasso del mondo torna in forma

è undiventato famoso negli Stati Uniti per la sua stazza: era arrivato a pesare fino a 35 chili, guadagnandosi così il titolo di cane più grasso del mondo. La sua vita però era a rischio e così ha iniziato unache l'ha portato a perdere 18 chili. Per raggiungere il peso forma, oltre a mangiare sano, Obie ha svolto anche. Il cagnolino è stato persino sottoposto a unper togliere la pelle in eccesso.

La storia di Obie è diventata un caso mediatico in America. Sul profilodell'animale, Biggest Loser - Doxie Edition , ci sono quasi 100mila seguaci. Tutti a incoraggiare il bassotto nella dieta e a tifare per lui. E alla fine, nonostante la sua insaziabile voracità, Obie è riuscito nell'intento: èe non è più in pericolo di vita.Obie era ingrassato a dismisura a causa dei suoii, due anziani coniugi che non ricordavano di aver già dato da mangiare al cane e continuavano ad alimentarlo. Giunto dalla nuova padrona, ilnon ha avuto più scuse e ha dovuto dimagrire. Il litfing a cui è stato sottoposto ha tolto la pelle in eccesso e, una volta ripresosi dall'operazione, sarà in perfetta salute.