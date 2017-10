Addio a Kashmir, la tigre più vecchia dello zoo di Napoli

"Con i suoi 19 anni, ha raggiunto quasi l'età media per una tigre che vive in cattività, che è vicina ai 20 anni": in un lungo addio su Facebook il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli dà l'annuncio della morte di Kashmir, la tigre più vecchia dello zoo di Napoli. "Da tempo, - si legge - era stata ricoverata in uno spazio non accessibile al pubblico per le precarie condizioni di salute e aveva vissuto i giorni difficili del fallimento della società che gestiva la struttura".