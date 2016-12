23 settembre 2014 Sembrano innocue lucertoline, ma... Hanno appena tre giorni i piccoli di coccodrillo che hanno visto la luce al parco zoologico Le Ferme di Pierrelatte in Francia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:10 - Appena nati sembrano delle innocue lucertoline. In realtà sono dei piccoli di coccodrillo che, in età adulta, arriveranno a misurare fino a tre o quattro metri di lunghezza. Sono gli ultimi arrivati al parco zoologico Le Ferme di Pierrelatte in Francia.