Scoperta nuova specie di delfini di fiume

09:44 - E' stata scoperta una nuova specie di delfini di fiume in Brasile. Si crede che gli Inia araguaiensis, questo il nome scientifico dei mammiferi, derivino da antenati che si sono spostati dal Rio delle Amazzoni due milioni di anni fa. Ma l'eccitazione per l'identificazione di un nuovo animale ha un retrogusto amaro. Sembra, infatti, che i nuovi "arrivati" siano sotto minaccia di estinzione.

Erano sotto gli occhi di tutti - A differenza degli altri esemplari di delfini di fiume presenti in Brasile, hanno solo 24 denti per mandibola, anziché i tipici 25 o 29. L'autore principale dello studio, Tomas Hrbeck, della Universidade Federal do Amazonas, ha detto alla Bbc: "E' stato un evento inaspettato, si trovano in un'area dove le persone li vedono costantemente, sono dei grossi mammiferi, ma nessuno li aveva guardati attentamente".



Avvenire dubbio - "Il loro futuro è alquanto incerto", ha detto Hrbeck. L'esperto ha spiegato: "Il bacino di Aragauaia-Tocantins è a rischio per mano dell'uomo e ci sono probabilmente meno di mille I. araguaiensis in vita".



A causa dello scarso numero di esemplari rimanente, la squadra di ricerca sta cercando di sollecitare l'Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura) affinché li inserisca tra le specie vulnerabili.