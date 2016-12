2 settembre 2014 Millie, il cane che dà una... zampa per portare la spesa dalla macchina a casa Scozia, Gail Mackie ha trovato un modo per risparmiarsi le fatiche al rientro dal supermercato Tweet google 0 Invia ad un amico

11:31 - Scaricare la macchina al ritorno dal supermercato può essere una tortura. Ma non per lo scozzese Gail Mackie che ha trovato chi gli dà una mano. Anzi, una zampa. E' il suo cane Millie che, buste in bocca, svuota il bagagliaio dell'auto e porta i sacchetti all'ingresso dell'abitazione.

Ecco il video che ritrae Millie al lavoro.