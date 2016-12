6 agosto 2014 La "Shark Whisperer" è un'italiana

12:50 - In tutto il mondo la conoscono come "The Shark Whisperer", la donna che sussurra agli squali. Nata in Italia 43 anni fa, Cristina Zenato è una delle più note conservazioniste, e celebri sono i video nei quali la si vede accarezzare i pescecani e dar loro da mangiare senza protezioni. Ora ha abbracciato la campagnia "I'm FINished with FINS" ("Ho finito con le pinne", con riferimento alla pratica del finning che prevede di tagliare le pinne, utilizzate in oriente, abbandonando poi in acqua lo squalo morente) con un incontro all'acquario di Singapore, uno dei Paesi con il più alto consumo pro-capite di pinne di squalo.