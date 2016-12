28 febbraio 2014 Gara di stravaganza sul web tra modelli a quattro zampe: i padroni si sbizzarriscono Dal mondo degli animali, le immagini di dieci cani dagli "outfit" davvero curiosi, dalla diva allo studente Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:14 - Superati i tempi del guinzaglio, arrivano in rete le bizzarre immagini provenienti da tutto il mondo di cani conciati come veri e propri uomini: cappottino, scarpe o addirittura zaino in spalla e microfono. L'originalità dei loro padroni non finisce mai di stupire e i quattro zampe si rivelano sempre più pazienti nei confronti di queste stravaganze da condividere sul web.