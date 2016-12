28 aprile 2014 Cina, maiale cade in un tombino

15:52 - Un grosso suino è finito in un tombino in un villaggio cinese. Per estrarlo vivo, sono dovuti intervenire i pompieri, che non hanno esitato a tirarlo per le orecchie. Una faticaccia con il lieto fine, con tanto di documentazione fotografica. Il maiale è salvo ma c'è da chiedersi come sia finito nella buca o chi ce lo abbia messo.