Cani e gatti non convincono come mobili da arredamento, ma fanno sorridere

09:02 - Cani e gatti domestici, spesso per attirare l'attenzione dei padroni cercano di assumere posizioni strane per avere un loro posto nelle abitazioni. I gatti riuscendo ad infilarsi anche negli spazi più piccoli assumono posizioni ridicole, ma divertenti. I cani invece non hanno scuse per quanto amabili siano, spesso non sono creature graziose e quindi non convincono i padroni di casa come mobili da arredamento.