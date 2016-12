"Pandamania" a Washington per la nascita dei due cuccioli di Mei Xiang al National Zoo

Il primo panda è nato nel pomeriggio di sabato: l'annuncio è stato dato via Twitter dai responsabili dello zoo. A quel punto il web era già in tilt, per via della quantità di utenti che hanno tentato, non tutti con successo, di seguire in rete le immagini raccolte dalla "pandacam" di Mei Xiang in attesa. Poi, circa cinque ore dopo, la sorpresa: i cuccioli sono due. "Sembrano in buona salute". Ancora tweet, immagini, e anche un video, che fanno subito il giro del mondo grazie alla Rete.