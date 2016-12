"Happy birthday miss Zaire", compie 40 anni il gorilla più anziano di Londra

Zoo di Londra in festa per il 40esimo compleanno di Zaire, il gorilla più anziano della struttura. Per festeggiare al meglio il sempre cruciale passaggio agli "anta", i custodi del parco gli hanno regalato una grande torta di frutta. Che lei sembra avere proprio gradito... Per la gioia di Richard Burr, ideatore del dolce e talento della pasticceria britannico noto al grande pubblico per la sua partecipazione a un talent televisivo.