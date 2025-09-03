Umbria: in bici e a piedi nel cuore verde d’Italia

SPORT E PRELIBATEZZE - Tutti a piedi e in bici, dunque, nel primo fine settimana di settembre quando, intorno alle due manifestazioni sportive, una grande kermesse animerà Spoleto con degustazioni di olio, il mercato contadino con assaggi e vendita diretta, streetfood e aperibike in piazza, drink energetici, area kids con attività di gioco-ciclismo a cura della FCI e del MTB Club Spoleto e laboratori creativi e acrobatici, talk tematici con personaggi del mondo dello sport, intrattenimenti, spettacoli, visite guidate al Museo Archeologico, al Sito Museale Ferrovia Spoleto-Norcia, a Palazzo Collicola.



SPOLETO-NORCIA - Giunta alla dodicesima edizione torna, domenica 7 settembre 2025, La SpoletoNorcia in MTB, il più grande evento cicloturistico d’Italia che si svolge nel rigoglioso territorio dell’Umbria dominato dalla spettacolare Vecchia Ferrovia che un tempo collegava le due cittadine umbre, da anni convertita con successo in tracciato ciclopedonale e affermatasi come ciclovia più amata dagli italiani tra quelle realizzate su ferrovie dismesse. Nata per valorizzare la bicicletta come strumento di promozione turistica di quest’area e, in particolare, del percorso ciclopedonale realizzato sul sedime della Vecchia Ferrovia, La SpoletoNorcia in MTB è un appuntamento che non è riservato esclusivamente agli sportivi ma anche a chi vuole vivere un fine settimana all’insegna del divertimento, della cultura, del buon cibo.

