Itinerari in bici tra le meraviglie di Emilia Romagna, Umbria e Calabria

LA CICLOVIA DEL SOLE - Su due ruote tra piccoli borghi, natura e buon cibo, è un percorso semplice. Nel tratto Mirandola -Bologna i ciclisti possono assaporare la cucina emiliana, famosa per le sue eccellenze gastronomiche. Che si tratti di una pedalata rilassante o di un’avventura su due ruote, la Ciclovia del Sole è l’ideale anche per principianti. Il percorso, interamente pianeggiante, si sviluppa lungo l’ex tracciato ferroviario della linea Verona-Bologna, attraversando i suggestivi paesaggi rurali della pianura emiliana. Tra campi coltivati, corsi d’acqua e borghi, questa ciclovia tocca località ricche di storia e tradizioni, come Mirandola, San Felice sul Panaro, Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, per poi proseguire verso Bologna. Lungo il tragitto non mancano soste golose per scoprire i sapori della zona. Dai tortellini ai bolliti misti, dallo gnocco fritto con salumi tipici fino al Lambrusco e ai dolci della tradizione, ogni tappa offre un'occasione per immergersi nell'autenticità del territorio. La Ciclovia del Sole è un’esperienza che combina sport, natura, cultura e buon cibo, regalando un viaggio indimenticabile attraverso il cuore dell’Emilia-Romagna.



L’ANELLO DI PERUGIA - Vera pedalata culturale nel cuore dell’Umbria, combina sport e cultura, offrendo un viaggio tra storia e natura nel cuore dell’UmbriaIl percorso, lungo 38 km con un dislivello di 906 metri, si sviluppa prevalentemente su asfalto ed è adatto a biciclette gravel, city bike, mountain bike ed e-bike. Il livello di difficoltà è intermedio. Lungo il tragitto si alternano tratti immersi nella natura a passaggi nel cuore della città, dove piazze, antiche fortezze e architetture secolari raccontano secoli di storia. Pedalando, si può respirare l’atmosfera autentica di Perugia, ammirare le sue viste spettacolari e lasciarsi conquistare dal suo fascino senza tempo. Il percorso attraversa luoghi iconici di questa città come la Fontana Maggiore, la Cattedrale di San Lorenzo e la suggestiva Rocca Paolina. Che sia per una giornata attiva o per un’escursione culturale, questo percorso offre un’esperienza perfetta per chi ama viaggiare in modo sostenibile, tra cultura, paesaggi e il piacere della scoperta su due ruote.