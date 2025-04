Lo spettacolo della primavera dal Trenino Verde delle Alpi

DOMODOSSOLA - Domodossola, situata nel Piemonte, è un'affascinante città alpina, circondata dalle maestose Alpi Lepontine e si trova lungo la storica Via Francigena. Il suo centro storico, suggestivo e dominato da Piazza Mercato, conserva un'atmosfera medievale con portici e edifici in pietra. E’ anche il punto di partenza del Trenino verde delle Alpi.



LAGO DI THUN - La regione di Thun è lo scenario ideale per una gita primaverile rilassante e sorprendente con un tour in battello (compreso nella carta giornaliera BLS Trenino Verde) sul lago o tra le maestose montagne intorno al lago. Splendidi sentieri si snodano sui monti Niesen, Niederhorn e Stockhorn, mentre le Grotte di San Beato aprono le porte su un mondo ricco di meraviglie sotterranee. Un’altra opzione è quella di provare una piacevole gita in battello sul lago di Thun, ammirando il paesaggio mozzafiato delle montagne circostanti.



SPIEZ - Per vivere una giornata diversa in famiglia, un’idea simpatica e coinvolgente è quella di avventurarsi alla scoperta di Spiez nella baia della località svizzera si trova una moderna struttura per skater, un parco giochi all’avanguardia e un campo da minigolf. Inoltre, i sentieri escursionistici permettono di esplorare Spiez a piedi, come il suggestivo percorso circolare di 14 km che tocca gli angoli più affascinanti della località. Nel cuore del vigneto di Spiez si snoda inoltre il sentiero tematico «Erlebnispfad am Rebberg», perfetto per un’esperienza immersiva nella natura.



ITINERARI DA KANDERSTEG - Una delle tappe ideali per accedere a spettacolari paesaggi di montagna attraverso percorsi adatti a ogni tipo di preparazione fisica è Kandersteg. Da questa località partono sentieri più o meno impegnativi, che variano dai 3 ai 16 chilometri che si snodano tra boschi, prati, vallate di montagna e ripide pareti rocciose, costeggiano fiumi e graziose case tradizionali in legno. Uno dei sentieri più frequentati e privo di barriere architettoniche è quello del Wageti-Rundweg, che si snoda lungo il fiume Kander e offre uno scorcio sull’imponente paesaggio di montagna che circonda Kandersteg, incontrando l’International Scout Centre, che durante la stagione più calda accoglie gruppi di scout da tutto il mondo, e maestose case coloniche dalle facciate riccamente dipinte che lasciano intuire l’interessante storia di questo paese d’alta montagna.



BERNA IN BICICLETTA - Grande classico da rispolverare con la bella stagione è proprio la bicicletta. Da Berna partono molteplici itinerari da poter godere con una bella pedalata all’aria aperta, le bici tradizionali e le ebike si possono noleggiare in diversi punti della città anche vicino alla stazione dei treni. In questo caso, non può mancare una visita alla capitale della Svizzera, patrimonio mondiale dell’UNESCO, godendosi il ritmo rilassante della città elvetica tra negozi curati, tranquilli caffè e ristoranti storici, ma anche un’interessante scena culturale.