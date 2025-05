Merano, relax, divertimento e salute nel Parco Terme

NUOTARE NELLA NATURA - C’è la grande piscina sportiva e quella per i bambini, quella con acqua corrente e con acqua di sorgente, acqua fredda a 18°C e acqua calda a 34°C, il percorso Kneipp e soprattutto il Bio Nature Pool. Il primo motivo per godersi il parco è rappresentato dalle 11 piscine che si aggiungono alla normale offerta indoor. Tutt’intorno oltre 5 ettari di prato curato, con aiuole fiorite, grandi alberi per chi cerca il relax all’ombra, ampi spazi aperti per la tintarella. Un’esperienza originale, assolutamente da provare, è quella che si vive nel Bio Nature Pool che permette di nuotare nella natura. Si tratta infatti di un laghetto balneabile naturale, che funziona completamente senza chimica. L'acqua, riscaldata attraverso il sole e filtrata con le piante, è ecologica e delicata sulla pelle, adatta anche a chi soffre di allergie.



TRA GROTTA DI VAPORE - Secondo motivo: benessere e relax! La bellezza del paesaggio per prima contribuisce a infondere un senso di serenità e quiete. Il Bio Nature Pool circondato dal laghetto delle ninfee, a fianco il romantico ponte in legno che lo divide dal laghetto non balneabile, ma con un panorama d’incanto. Ci si può rilassare sui comodi lettini a bordo piscina, ma anche nelle splendide Relax Lounge, 8 piccole suite di design distribuite nel parco, in posizione un po’ defilata, con lettino per due. Una comoda area privata immersa nella natura, per rilassarsi nel cuore del parco, con vista sul laghetto delle ninfee e sul Bio Natur Pool. Il relax continua nella grotta di vapore presente nel parco, caratterizzata dal 100% di umidità e una temperatura che oscilla tra i 40 e i 45°C.



IL LAGHETTO DELLE TARTARUGHE - Il parco delle Terme Merano è sicuramente un’attrazione anche per le famiglie con i bambini e tra i punti di maggior richiamo per i piccoli ospiti c’è senza dubbio il laghetto non balneabile dove si trovano le tartarughe. Questi simpatici animali, particolarmente amati dai bambini, molto probabilmente sono stati acquistati e successivamente abbandonati. Grazie al soccorso del rifugio di Bolzano, le tartarughe hanno trovato una nuova casa proprio nel laghetto non balneabile delle Terme Merano. All’interno del parco si trova un’area dedicata proprio ai piccoli ospiti, che qui possono divertirsi senza paura di disturbare i grandi! Dalla doccia a forma di anatra allo scivolo a serpentina che si tuffa direttamente nella piscina con acqua bassa. Un parco giochi ombreggiato con scivoli, altalene, giostra e persino un cammello a dondolo e un maialino a bilico. A questo proposito, le Terme Merano mettono a disposizione i Biglietti famiglia a un prezzo speciale.



NON SOLO NUOTO - Il nuoto è sicuramente il primo sport da praticare, sia nella grande piscina centrale del parco, sia nel Bio Nature Pool. Ma gli sportivi trovano anche altre attrazioni imperdibili, ad esempio l’area training multifunzionale dove è possibile allenarsi individualmente. A disposizione anche il nuovo campo da beach volley per le partite con gli amici, mentre un sentiero immerso nella natura circonda tutto il parco e invita a tenersi in forma camminando. Apprezzato anche dagli sportivi, il percorso Kneipp si compone di quattro step: si immergono le braccia nell’acqua fredda, si cammina nella vasca alternando caldo e freddo, si accarezzano entrambe le gambe con getti d’acqua fredda, si percorre a piedi nudi il sentiero fatto di diversi fondi, dalla sabbia ai ciottoli, alla corteccia. Un toccasana per la circolazione e una sensazione piacevole di leggerezza e benessere che pervade tutto l’organismo.