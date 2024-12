Cortina: Fashion Weekend tra moda e sport

I paesaggi superbi sono pure quelli che a Cortina si godono in quota, al Rifugio Faloria, situato a quota 2.120 metri sul Monte Faloria, teatro durante tutto il Cortina Fashion Weekend del nuovo Ski Village. Questo spazio esclusivo permette a tutti gli appassionati di sci di vivere un'esperienza unica, testare le nuove attrezzature e godere di un ottimo mix tra l’adrenalina delle discese e il relax in rifugio. È qui che si svolge l’après-ski (tutti i giorni dalle 12.00 alle 16.30), curato da Rosadira Festival, con musica e divertimento davanti alla suggestivo panorama naturale delle Dolomiti, con un invito a salire in quota anche ai non sciatori grazie alla funivia che parte dal centro di Cortina e arriva in una decina di minuti. Dopo il calar del sole la location diventa ancora più suggestiva. Il 6 dicembre prendono infatti il via i Concerti Candlelight, intime interpretazioni di autori e brani importanti della storia della musica, per la prima volta a Cortina d’Ampezzo. Nel mese di dicembre è previsto un intero calendario di serate a lume di candela con programmi diversi: dal tributo ai Coldplay, passando per i classici del Natale, fino a Ennio Morricone e altre colonne sonore.