Pasqua e ponti di primavera: questa volta, scambio casa

COME FUNZIONA LO SCAMBIO DI CASA – Alla base di tutto il meccanismo c’è il patto di fiducia tra chi ospita e chi è ospitato, basato sulla reciprocità dello scambio dato che la persona che sta nella nostra casa ci accoglierà a sua volta sotto il suo tetto. In pratica la filosofia ispiratrice è “mi comporterò in casa tua come vorrei che tu ti comportassi nella mia”. Da questa logica di reciproca e amichevole ospitalità nasce anche la consuetudine di accogliere l’ospite con una serie di piccole attenzioni, che vanno da un dono di benvenuto alla consuetudine di far trovare le camere da letto pronte per il riposo, qualcosa nel frigorifero da consumare per la prima colazione e l’indispensabile per le prime necessità dopo l’arrivo, in modo da potersi sistemare in casa e avere il tempo di rifornirsi. Se l’host e il guest (ovvero chi ospita e chi è ospitato) hanno modo di incontrarsi all’arrivo, il padrone di casa oltre a mostrare l'abitazione al nuovo arrivato, fornisce indicazioni su negozi, ristoranti, luoghi di interesse e servizi utili presenti in zona. In caso contrario queste istruzioni vengono lasciate in casa in un luogo ben visibile, oppure comunicate per e-mail o What’sApp. Il vantaggio più evidente dell’home swapping è sicuramente di natura economica, perché scambiando casa non si devono sostenere i costi dell'alloggio, alleggerendo il budget da destinare alla vacanza. In realtà, come emerge dalle indagini effettuate tra gli utenti delle piattaforme specializzate, chi sceglie di viaggiare in questo modo vuole soprattutto aderire a un modello di vacanza alternativo, meno consumistico e più etico e sostenibile.