Val Gardena: stagione al via il 5 dicembre

Vacanze invernali a 360°- 30 km di sentieri per escursioni e 115 km di piste per lo sci di fondo: al centro delle Dolomiti, tra le montagne più belle del mondo, la Val Gardena – con Ortisei, S. Cristina e Selva Val Gardena - promette soggiorni indimenticabili anche per chi cerca attività alternative allo sci, per il quale è una della destinazioni Top a livello mondiale. Ad esempio, 115 chilometri di piste attendono appunto i fondisti. Al Centro fondo Monte Pana sopra S. Cristina l’alta quota assicura la qualità dei 35 km chilometri di piste progettate pensando sia agli skater sia a chi predilige la tecnica classica. La Vallunga è la meta ideale non solo per gli escursionisti invernali e i ciaspolatori ma anche per i fondisti. Straordinario il suo panorama alpino con ripide pareti di roccia su ambedue i versanti. Divertimento assicurato anche per i fan dello slittino su varie piste della valle, tra cui anche la pista per slittino più lunga delle Dolomiti (6 km), all’ingresso al Parco naturale Puez-Odle: gli slittini possono essere noleggiati sul posto a tariffe convenienti. Sci di fondo al chiaro di luna, passeggiata con ciaspole e cena in rifugio, tour serale in FatBike, slittata notturna o cena a lume di candela in rifugio: sono queste alcune delle proposte delle Special Alpine Nights per trascorrere una serata e una notte davvero speciale.



Val Gardena Active e la Mobil Card - Il programma settimanale Val Gardena Active invita a vivere attivamente la natura della Val Gardena anche in inverno. Ciaspolate, itinerari con discesa in slittino, fiaccolate, serate nei rifugi, escursioni per vedere l’alba con discesa sulle fatbike o corsi di cucina: ogni giorno vengono proposte esperienze particolari con guide locali e partenza dai tre centri principali. Fra l’altro, in Val Gardena l’auto può restare in garage. In esclusiva per gli ospiti degli esercizi membri delle associazioni turistiche della valle, è previsto l’uso gratuito di tutti gli autobus con la Val Gardena Mobil Card, che viene consegnata gratuitamente all’arrivo nella struttura prenotata.



500 chilometri di piste e le The Legendary 8 - Oltre 500 km di piste perfettamente preparate attendono gli appassionati dello sci nel comprensorio Val Gardena/Alpe di Siusi (compreso il Sellaronda), più volte decretato come il migliore delle Dolomiti e d’Italia, che rientra nel carosello del Superski Dolomite. La stagione sciistica si aprirà il 5 dicembre e si concluderà il 7 aprile 2024. Ogni pista ha una sua storia e alcune ne hanno una molto speciale, come quelle che furono sede dei Campionati del Mondo di sci, nel 1970, e sono quindi testimoni contemporanee di oltre 100 anni di tradizione sciistica in questa valle dolomitica ladina. Le "Legendary 8" sono le piste più belle e ricche di significato della Val Gardena e si sviluppano per un totale di 36 chilometri, ovvero Saslong: la Mitica; Cir: La Femminile; Ciampinoi N. 3: La Ripida; Bravo: La Romantica; Falk: La Prima; Gardenissima: La Sensazionale; La Longia: La Lunga; Pilat: La Nuov” (aperta nell’ inverno 2022). Fra le novità, il nuovo skilift Cendevaves al Monte Pana, la pista di collegamento tra la pista n. 5 e Ciadinat dal Ciampinoi e l’allargamento delle piste Ciampinoi n. 6.



Sellaronda e Val Gardena Ronda - Fra i percorsi sugli sci, il più famoso è il mitico Sellaronda, il famoso anello che gira intorno al massiccio dolomitico del Sella, attraversando quattro valli ladine e tre province italiane: almeno 5 ore per 26 km di piste, da percorrere in senso orario o antiorario, seguendo il percorso arancione o verde. Ma molto bello è anche il percorso ad anello Val Gardena Ronda, uno dei contesti dolomitici più sorprendenti, per tutti gli sciatori. Grandi e piccoli potranno trascorrere una giornata indimenticabile e godersi discese mozzafiato, poiché il Gardena Ronda comprende tutti e tre i centri principali e anche l’Alpe di Siusi e si può partire da uno qualsiasi di questi tre paesi.



Vantaggiosi pacchetti invernali - Dal 5 dicembre al 23 dicembre 2023, con l’offerta Dolomiti SuperPremière gli ospiti che prenotano almeno tre pernottamenti con skipass e attrezzatura riceveranno in omaggio una notte in più, sempre comprensiva di skipass e attrezzatura. Prenotando soggiorni con una durata minima di sei giorni, due giorni sono in omaggio. Dal 6 al 27 gennaio 2024, il calendario della Val Gardena ha in programma le settimane bianche con vantaggiosi prezzi di pernottamenti e skipass. L’offerta Springdays longstay, valida dal 16 marzo al 1° aprile 2024, propone l'offerta 7=6 e offre un soggiorno di 7 giorni al prezzo di 6 giorni e 6 giorni di skipass e noleggio sci al prezzo di 5 giorni presso le strutture aderenti alla promozione. Dal 2 aprile 2024 partono gli Springdays shortstay 4=3; soggiorni di 4 giorni negli esercizi partecipanti al prezzo di 3, oltre a 4 giorni di skipass e noleggio sci al prezzo di 3.



Per dormire sonni tranquilli - La valle delle vacanze nelle Dolomiti dispone di oltre 18.000 posti letto prevalentemente in hotel, ma anche in tanti residence e pensioni e sono quasi tutti a gestione familiare. Per questo l’ospite si sente come a casa propria. In testa alla classifica svettano 7 hotel di eccellenza a 5 stelle, ciascuno con una caratteristica particolare che costituisce il suo asso nella manica. Disponibili anche gli chalet che offrono spazio sufficiente per chi vuole trascorrere una vacanza in autonomia, godendosi il particolare comfort di una residenza alpina esclusiva.



Per maggiori informazioni: www.valgardena.it