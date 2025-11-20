Le meraviglie del Perù, tra siti Inca, natura e gastronomia

LA GASTRONOMIA – Il Perù produce una straordinaria varietà di prodotti alimentari, che si traduce in una gastronomia squisita ed estremamente diversificata, anche a causa delle numerose culture diverse che condividono lo stesso territorio. Questa eccellenza culinaria negli ultimi anni è stata riconosciuta a livello internazionale, a cominciare dalle caratteristiche diverse delle varie tradizioni regionali.

Ad esempio, Lima è diventata una delle capitali gastronomiche più apprezzate del mondo: qui il piatto più famoso è la Cebiche, piatto simbolo dell'intero Perù, a base di pezzi di pesce crudo, di solito spigola o corvina, marinati nel succo di lime o limone, con cipolla rossa, peperoncino ají limo e coriandolo. Viene tradizionalmente servito insieme a camote (patata dolce bollita) e choclo (mais gigante peruviano). La carne di manzo (lomo) è invece un piatto molto apprezzato della cucina fusion cinese-peruviana, in cui la carne è servita con cipolla rossa, pomodoro e ají amarillo, condito con salsa di soia e aceto. La cucina andina è altrettanto interessante, con le sue zuppe, le carni prelibate e gli ottimi dolci a base di mais, latte e frutta. Un altro prelibato stile culinario è quello della cucina novoandina, il cui stile si propone di tornare alle tradizioni pre-ispaniche riscoprendo alcuni ingredienti nativi. La cucina dell’Amazzonia peruviana è ancora differente, con una grande varietà di carni di manzo, pollo, agnello, pesce e maiale; infine, il clima più caldo delle regioni settentrionali invita a mettere in tavola frutti di mare e pesce. Tra i prodotti peruviani di eccellenza non si può non citare il cacao e il caffè, mentre tra le bevande è impossibile non assaggiare il Pisco, un distillato di succo d'uva fermentato, simile a un'acquavite d'uva incolore o ambrata chiara.