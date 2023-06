Dieci luoghi estremi per gli appassionati di avventura

Ecco allora dieci mete perfette per chi cerca sempre il brivido e la sensazione di “andare un po’ più in là”. L'importante è viaggiare mettendo sempre al primo posto la propria sicurezza.

Un’avventura tra luoghi selvaggi e incontaminati, a tu per tu con una natura ostica e con spostamenti sfidanti, per chi non sa che farsene di una vacanza serena, in riva al mare sotto l’ombrellone o di un tranquillo trekking in montagna.

Paradisi fuori porta? In Croazia i tropici all'Isola di Brač

Notte Rosa in Romagna, quasi un Capodanno d’estate

Deserti, foreste lussureggianti, montagne impervie e affascinanti: i luoghi per chi proprio non ne vuole sapere di spiaggia e passeggiate

UTAH, MOAB - Davanti all'escursionista si distende uno dei panorami più spettacolari al mondo: montagne di arenaria rossa a perdita d'occhio, modellate dal vento e tutte da esplorare in una delle destinazioni per mountain bike più famose e apprezzate al mondo. La zona di Indian Creek, nei pressi del distretto del Parco nazionale di Canyonlands, è una destinazione ideale sia per gli scalatori che per gli appassionati di mountain bike.

FILIPPINE, ISOLA DI BOHOL, "CHOCOLATE HILLS" - Meno impervie, ma altrettanto affascinanti e selvagge, sono le "Chocolate Hills", le cosiddette "Colline di cioccolato", situate nell'isola di Bohol, nelle Filippine. Queste alture rotondeggianti sono coperte di vegetazione e quindi sono molto verdeggianti per gran parte dell'anno, ma nei mesi secchi diventano marroni e ricordano delle grandi gocce di cioccolato. Sono tantissime: in totale oltre 1700.

NAMIBIA, PARCO NAZIONALE DI NAMIB-NAUKLUFT - Ci troviamo nella parte più antica del deserto africano, tra panorami unici al mondo. Chi è convinto che il paesaggio del deserto sia tutto uguale e uniforme, qui trova la sua smentita: ci sono le immense distese di dune di sabbia rossa, ma anche distese di ghiaia e imponenti rocce affioranti. E non manca neppure qualche specie vivente che è riuscita ad adattarsi a condizioni di vita tanto estreme.

NEPAL, ANNAPURNA CIRCUIT - Questo massiccio montuoso himalayano situato nel Nepal centrale, dominato dalla vetta più alta, l'Annapurna I, che con i suoi 8.091 metri di quota è il decimo monte più alto della Terra. Le fanno corona altre cime comprese all'interno del cosiddetto Santuario dell'Annapurna, facenti parte del famoso percorso escursionistico dell'Annapurna Circuit, considerato uno dei più famosi e classici itinerari di trekking del mondo. Aperto nel 1977, il tracciato ha una lunghezza totale compresa tra i 160 ed i 230 km, a seconda di come si calcolini i punti di arrivo e partenza.

COLOMBIA, CIUDAD PERDIDA - La Ciudad Perdida, in italiano "Città Perduta" è un sito archeologico situato in Colombia, nella Sierra Nevada in cui un tempo sorgeva un'antica città. Si crede che fosse stata fondata attorno all'800, circa 650 anni prima di Machu Picchu. il sito, scoperto nel 1972, secondo gli indigeni un tempo era il cuore di una rete di villaggi e centro della manifattura e della politica della regione. La città fu abbandonata all'arrivo degli Spagnoli. Oggi Ciudad Perdida è formata da una serie di 169 gradonate intagliate sul lato della montagna, una rete di strade e alcune piazze circolari.

COLORADO, FORESTA NAZIONALE DI SAN JUAN - Situata nel Colorado Sud-occidentale, la Foresta Nazionale di San Juan nei mesi invernali è una rinomata stazione sciistica con vette che sfiorano i 4000 metri di quota e dalla quale si può accedere al circuito del Colorado Trail. Nei mesi estivi, diventa un paradiso per gli escursionisti e per gli appassionati di mountain bike.

NUOVA ZELANDA, QUEENSTOWN – La città rappresenta il punto di partenza ideale per esplorare la natura selvaggia della regione. Alle spalle della città si trovano lo Skyline Mountain Bike Park e alcuni picchi famosi, tra cui il Bowen e il Ben Lomond. Un buon campo base è offerto dal lago Moke: da qui si parte in esplorazione a piedi o in bicicletta. tra boschi lussureggianti e specchi d'acqua cristallini.

VENEZUELA- BRASILE- GUYANA, MONTE RORAIMA - Sulla sua sommità, a 2800 metri di quota, si incontrano i confini di tre Stati: Venezuela, Brasile e Guyana. La montagna ha una curiosa forma ad incudine: lo scalatore che giunge fino in cima è premiato da un passaggio unico al mondo, sulla savana circostante e dalla presenza una fauna davvero curiosa, con piante carnivore e minuscole rane nere che non saltano.

LESOTHO, SEMONKONG - Gole profonde, natura estrema e le splendide cascate Maletsunyane: siamo in Lesotho, nella regione di Semonkong che costituisce un'enclave del Sudafrica interamente sopra i 1400 m di altitudine. La montagna più alta della regione è il Thaba Putsoa, meta di scalatori e appassionati di mountain bike. Semonkong, il cui nome significa "Luogo del fumo", è un villaggio annidato tra le vallate dell’aspra catena montuosa e ottimo punto di partenza per le escursioni in questa regione remota e affascinante.



KENYA, MOUNT KENYA - Con i suoi circa 5200 metri domina il deserto poco a sud dell'equatore ed è la seconda montagna dell'Africa per altezza, dopo il Kilimangiaro: ha pareti ripide e scoscese, lungo le quali si abbarbicano sentieri escursionistici di estremo impegno e con panorami assolutamente straordinari. Il monte e la regione circostante costituiscono un'area naturale protetta, il Parco nazionale del Monte Kenya.