Fuga romantica a Dubai

Quale posto migliore per una romantica fuga per San Valentino, che ciascuna coppia si può organizzare in base ai propri interessi e al budget a disposizione? Ecco qualche idea.

Romantiche esperienze

Moltissime le esperienze che si possono fare a Dubai per rendere ancora più romantico il giorno di San Valentino. Fra le più esclusive e romantiche c’è sicuramente il volo in Mongolfiera nel deserto, per celebrare l'amore all’alba, o sotto il cielo stellato. Poche cose sono magiche come una proposta di matrimonio fatta su una mongolfiera che sorvola silenziosa l’ipnotico deserto di Dubai (costo circa 200 euro). Alla portata di tutti è un luogo altrettanto romantico, il Miracle Garden, il giardino floreale più grande del mondo (costo circa 22 euro). Questo straordinario parco da 72.000 metri quadri vanta infatti oltre 50 milioni di specie in fiore, scenograficamente sparse fra i suoi vari settori. Immancabile è una passeggiata lungo il percorso floreale a forma di cuore, sfondo ideale per un iconico selfie. Non costa nulla, e garantisce romantiche atmosfere, una passeggiata nella zona vecchia di Dubai. Inoltrandosi nei suoi vicoli, ci si immerge in un mondo arcaico, ricco di echi e memorie. Fra le altre esperienze autentiche e low cost che si possono fare in questa straordinaria città, si può attraversare per pochissimi euro il Creek a bordo delle abra, le piccole barche tradizionali. Oppure fare una passeggiata nella zona della Marina, ritagliata su uno straordinario scenario futuristico. Altrettanto entusiasmante è la visita dell’Acquario al The Mall: L’ingresso è a pagamento ma la grande vasca è visibile anche dalle gallerie del The Mall, senza pagare nulla.





Notti romantiche

Una lussuosa ed esclusiva sistemazione è il Jumeirah Al Naseem, elegante hotel cinque stelle lusso che sorge all'interno del complesso turistico di Madinat Jumeirah. Una moderna oasi di raffinatezza, che offe relax, lusso e un'atmosfera piena di energia con qualche tocco di arte araba, ed è un rifugio perfetto per le coppie alla ricerca di pace, tranquillità, privacy. Di fascia media di prezzo, l’Hilton Dubai The Walk Hotel, 4 stelle situato nella zona del Walk, vicino alla Marina di Dubai e a 1 minuto a piedi da una spiaggia privata, accoglie le coppie con le sue suites meravigliose con vista sul mare e sulla ruota panoramica più grande del mondo (Ain Dubai) e su Palm Jumeirah. Low cost, ma molto accogliente, è l’Hotel Rove Downtown Dubai: a 3 stelle, è la sistemazione perfetta per tutte le coppie che scelgono la comodità di alloggiare nel centro della città e a pochi passi dello splendido spettacolo serale delle fontane illuminate del Burj Khalifa, il grattacielo simbolo di Dubai.