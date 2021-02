Sognare il Dubai, meta affascinante da mettere in agenda

Dubai, infatti, continua ad arricchire il suo ventaglio di attrazioni, pronte ad accogliere i turisti internazionali non appena saranno rimosse le limitazioni di viaggio tra i paesi. L’offerta turistica in continua evoluzione proietta l’Emirato in cima alla lista delle destinazioni perfette per i primi viaggi da fare a medio raggio. Ma ecco di seguito alcune esperienze assolutamente interessanti.



Al Shindagha Museum - Situato lungo le rive dello storico Dubai Creek, l’Al Shindagha Museum fa rivivere la storia della nazione. Il museo è formato da diverse sezioni, tra cui il Dubai Creek: Birth of a City che utilizza una tecnologia multimediale all'avanguardia per fare immergere i visitatori nel passato in un modo davvero unico, imparando a conoscere la storia dell'emirato e la sua evoluzione da umile villaggio di pescatori a fiorente metropoli moderna. La Perfume House è un’altra tappa obbligatoria per scoprire la tradizione dei profumi nella cultura degli Emirati, le particolari tecniche tradizionali e gli ingredienti esotici utilizzati.



Nakheel Mall - situato su The Palm Jumeirah, il Nakheel Mall, di recente apertura, offre ai visitatori più di 300 negozi, una vasta gamma di opzioni per la ristorazione, il tempo libero e l’intrattenimento. Grazie all'accesso diretto dalla stazione della monorotaia di The Palm, le famiglie troveranno tante opzioni per trascorrere una divertente giornata con i bambini. Una delle attrazioni principali è Trampo Extreme, un parco dedicato ai tappeti elastici e a tutto ciò che rimbalza. Sono 16 le diverse attività dedicate ai bambini dai tre ai 13 anni. I più grandi possono invece affrontare il dodgeball estremo, la sfida di un percorso a ostacoli per veri avventurieri.



Quranic Park- il Quranic Park a Khawaneej è un parco all'aperto ispirato al libro sacro dell'Islam, dove si trovano splendidi giardini da esplorare, e non solo. Ad esempio, nella Glass House si può ammirare una collezione di piante particolari menzionate nel testo religioso e nella Grotta dei Miracoli è possibile approfondire eventi fondamentali trattati all’interno del libro sacro. Per chi desidera rilassarsi all’aria aperta, si può anche andare in bicicletta lungo i percorsi dedicati o semplicemente godersi un picnic negli splendidi giardini.



La Mer - La scena trendy di Dubai si è arricchita da qualche mese di una new entry: La Mer, una destinazione urbana a pochi passi dal mare dove sole, sabbia, shopping e stile si incontrano. Con le sue acque turchesi, le sabbie bianche e i murales stravaganti, La Mer dona un tocco di colore all'esclusivo quartiere di Jumeirah 1, e le sue quattro aree diverse vantano un'atmosfera moderna dallo stile industriale. Passeggiate nelle aree a nord e a sud per immergervi in un clima rilassato con oltre 130 negozi, caffetterie, ristoranti e attività da spiaggia, mentre The Beach offre soluzioni commerciali, residenziali, per l'intrattenimento e l'ospitalità di tutta la famiglia. Le pittoresche viste del La Mer sullo skyline cittadino rendono questo quartiere una visita è obbligatoria.



Burj Khalifa - Il Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, un'icona a livello internazionale e una prodezza ingegneristica. Non solo una vera meraviglia ingegneristica, ma anche una meraviglia a livello di concezione e design: inaugurato nel 2010, il Burj Khalifa con i suoi 828 metri attrae visitatori provenienti da tutto il mondo. Questo edificio eccezionale costituisce il cuore e l'anima concettuali della città di Dubai, vera fonte d'ispirazione per una costante innovazione. Riprendendo in maniera astratta la forma del fiore hymenocallis, la struttura della torre comprende essenzialmente tre sezioni che si sviluppano intorno a un nucleo centrale, vanta ben due terrazze panoramiche: quella a due piani denominata At the Top al 124° e 125° piano, e la terrazza panoramica più alta del mondo (a ben 555 metri) situata al 148° piano. Per un'esperienza davvero speciale, i visitatori potranno scegliere di cenare presso il ristorante-lounge At.mosphere al 122° piano.



Al Seef - E' il luogo in cui il cuore culturale di Dubai incontra la visione moderna della città. Inaugurato alla fine del 2017, questo quartiere rende onore alle origini del Dubai Creek e alla sua tradizione di centro costiero famoso per la raccolta delle perle. Questo progetto di oltre 230 milioni di metri quadrati si estende per 1,8km lungo il maestoso Dubai Creek ed è costituito da due parti che si fondono in modo armonioso: un’area antica con elementi architettonici tradizionali e un’area caratterizzata da spazi contemporanei.



Burj Al Arab - Il Burj Al Arab di Jumeirah, una delle pietre miliari del turismo di Dubai, spesso considerato tra le cinque attrazioni principali della città se non la prima in assoluto, è tra gli hotel più iconici al mondo. Dalla sua inaugurazione verso la fine del 1999, l'hotel con la sua caratteristica silhouette a forma di vela ha plasmato Dubai come una delle città simbolo del turismo di lusso a livello globale. Costruito su un'isola artificiale a forma di triangolo strappata al mare, l'hotel con la sua struttura fluttuante a forma di vela si innalza per 321 metri sopra il mare, offrendo una vista panoramica su tutto il Golfo Persico.



Bluewaters island, Dubai Eye - Sede di Ain Dubai, la più grande ruota panoramica al mondo e di 200 negozi e ristoranti di prestigio, il quartiere moderno offre impareggiabili visti del Golfo. Circondata dall'acqua e lontana dal trambusto della terraferma, si respira davvero l'atmosfera di un'isola. Situata al largo della zona di Dubai Marina, Bluewaters è suddivisa in diverse aree tra residenziale, negozi, tempo libero e intrattenimento, hotel e beach club. Ain Dubai o ‘Dubai Eye’ è il fiore all'occhiello dell'isola, che attrarrà migliaia di visitatori ogni anno.



Dubai frame - Passato, presente e futuro di Dubai incorniciati. La Dubai Frame, con la sua altezza, sta rapidamente diventando una delle attrazioni più famose della città sia per i turisti che per i locali. Al pari di strutture iconiche come Burj Khalifa e Burj Al Arab, grazie alla particolare ubicazione al centro dello Zabeel Park, la Dubai Frame regala ampie viste panoramiche della città. Alta 150 metri, larga 93 e con un ponte che collega le due torri, la struttura della Dubai Frame è unica nel suo genere. Simile alla cornice di un quadro, in direzione nord permette la vista sulla parte storica di Dubai mentre in direzione sud offre uno squarcio mozzafiato sullo skyline della città moderna. La visita, oltre ad offrire panorami mozzafiato, permette di vivere il passato, il presente e il futuro della città partendo da terra fino ad arrivare a livello del cielo.



Safari nel deserto - Se volete vivere un'esperienza araba per eccellenza, fare un safari nel deserto di Dubai è d’obbligo! Fate amicizia con i cammelli, fatevi fotografare con un falco, lasciatevi decorare le mani con l'henné e affondate le dita dei piedi nella sabbia dell'accampamento. Concludete l'esperienza con un tradizionale pasto festivo attorno al fuoco accompagnato da spettacoli al tramonto, per poi ammirare un cielo notturno inondato di migliaia di stelle.



Per maggiori informazioni: www.visitdubai.com