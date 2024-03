Lampedusa seconda tra le dieci spiagge più belle del mondo

La straordinaria Spiaggia dei Conigli a Lampedusa è al secondo posto fra le spiagge della classifica Best of the Best di Tripadvisor

L’italiana Spiaggia dei Conigli, di Lampedusa, si piazza al secondo posto. In testa alla classifica Praia da Falésia in Portogallo.

Sabbia dorata, costiere frastagliate, limpide acque blu: quest'anno le spiagge vincitrici di Best of the Best sono state giudicate dai viaggiatori da molti punti di vista, sia per le giornate di relax sulla spiaggia che per le avventure subacquee.

Il titolo Travellers' Choice Best of the Best riconosce il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi. Il premio viene conferito a chi riceve un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti dalla community di Tripadvisor in un periodo di 12 mesi. Ecco le prime 10 spiagge della classifica.

Praia da Falésia, Portogallo E’ nota per le sue scogliere spettacolari, la sabbia dorata e le scintillanti acque blu. Si prende il sole sull'ampia spiaggia, si nuota o si cavalca le onde con il surf senza tavola, oppure si passeggia lungo il sentiero panoramico in cima alle scogliere, da cui si ammira una vista mozzafiato. La spiaggia ha ricevuto il riconoscimento Bandiera Blu per la pulizia, è facile da raggiungere con i mezzi pubblici ed è attrezzata con servizi igienici e snack bar.

Spiaggia dei Conigli, Italia Incredibili acque blu e sabbia bianca fanno da sfondo alla Spiaggia dei Conigli, perla di Lampedusa. È una spiaggia tranquilla, perfetta per rilassarsi, prendere il sole e nuotare. C'è molta fauna marina da scoprire e sulla riva si può avvistare la fauna selvatica. Il parcheggio è gratuito e la spiaggia è facilmente raggiungerlo con i mezzi pubblici.



La Concha Beach, Spagna La spiaggia di La Concha è un luogo iconico proprio della città di San Sebastian, con una lunghissima riva sabbiosa e limpide acque blu. L'atmosfera è vivace ed è ideale per le famiglie. Ci sono tante cose da fare, dal surf al nuoto e non solo. Molto bello il panorama.



Ka’anapali Beach, Hawaii Con le sue dolci onde, la sabbia soffice e le acque blu, è ideale per una giornata all'insegna del relax, ma offre anche moltissime attività, dal nuoto allo snorkeling, a un piacevole shopping nel caratteristico mercato dell'artigianato locale. La spiaggia, dotata di servizi igienici pubblici, è facile da raggiungere e ha nelle vicinanze negozi. Il consiglio è di arrivare la mattina presto per godersi l'atmosfera tranquilla e rimanere poi nel tardo pomeriggio per ammirare lo splendido tramonto.



Grace Bay Beach, Caraibi Sull’isola di Providenciales, nell’arcipelago inglese di Turks e Caicos, è un luogo splendido con sabbia bianca finissima e acque blu scintillanti. La barriera corallina crea le condizioni perfette per immersioni e snorkeling e c'è persino la possibilità di avvistare le tartarughe. A fine giornata, imperdibile una passeggiata lungo la spiaggia per ammirare il tramonto mozzafiato.



Anse Lazio, Seychelles Circondata da una folta vegetazione e formazioni rocciose, Anse Lazio è una spiaggia meravigliosa con soffice sabbia bianca e straordinarie acque blu, perfette per nuotare e fare snorkeling. La spiaggia è piuttosto ampia, per cui di solito è facile trovare un posto dove trascorrere una giornata all'insegna del relax: non è attrezzata, ma ha una punto ristoro con cocktail e bevande di frutti tropicali.

Manly Beach, Australia Situata a breve distanza dal quartiere commerciale centrale di Sydney, la spiaggia di Manly si trova in posizione centralissima, circondata da negozi, caffetterie e non solo. Per i nuotatori c'è un'area delimitata da rete con servizio di salvataggio con bagnini oppure la piscina d'acqua salata, si fa surf, si passeggia sulla lunga passerella sulla spiaggia con vista panoramica.



Eagle Beach, Aruba Ideale per le famiglie o per chi desidera semplicemente trascorrere una giornata rilassante in spiaggia, Eagle Beach è un luogo poco affollato con sabbia bianca e soffice, onde calme e viste spettacolari sul tramonto. Ha servizi, parcheggio gratuito, si raggiunge con trasporti pubblici, ed è un bel posto per fare nuoto, snorkeling e sport.

