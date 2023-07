Le spiagge più belle delle Canarie

Le Isole Canarie ospitano oltre 500 spiagge di tutti i colori e per tutti i gusti: sabbia nera, sabbia dorata o sabbia bianca; acque smeraldo e acque turchesi; lunghi bagnasciuga per passeggiare, bellissime calette incontaminate e lidi serviti e accessibili per la famiglia.

Papagayo, Lanzarote - Nel sud di Lanzarote si trova una delle spiagge più popolari dell'isola: Papagayo, una baia di sabbia bianca raccolta fra due speroni di roccia. A forma di conchiglia, Papagayo conquista con la sua acqua verde smeraldo che rimane calma tutto il giorno, proprio come in una piscina. È perfetta per praticare snorkeling e per godersi la bellezza dei suoi fondali.



El Golfo, Lanzarote - Questa meravigliosa spiaggia, che si trova sul versante ovest dell’isola di Lanzarote, è fatta di ciottoli di lava nera ed è difesa da pareti rocciose rosse modellate dalla forza del vento nel corso dei secoli. Lo scenario è esaltato dal grande scoglio di roccia che si trova appena al largo della spiaggia, dove le onde si infrangono impetuose. La spiaggia è anche conosciuta per la sua laguna verde (Charco de los clicos), la cui acqua è in netto contrasto con la sabbia nera e con la roccia rossa del panorama. L’insieme del paesaggio che appartiene a un'area protetta è per i suoi colori la passione dei fotografi.



Maspalomas, Gran Canaria - La spiaggia di Maspalomas si trova nel sud di Gran Canaria, fiancheggiata dalla Riserva Naturale delle Dune di Maspalomas. Tre chilometri di sabbia dorata che si affaccia su un mare tranquillo. I servizi balneari sono di prima classe con hotel e appartamenti nelle vicinanze, Maspalomas è una destinazione ideale per le vacanze in famiglia ed è il luogo perfetto per trascorrere giornate al sole. Per un'esperienza romantica, si segnalano le dune al tramonto dietro al faro di Maspalomas.



Las Nieves, Gran Canaria - Situato di fronte al vecchio molo di Agaete, il lido è costituito da ciottoli arrotondati e acqua cristallina. È una delle poche spiagge della zona facilmente accessibile, lunga 500 metri e profonda 20 metri. Sul lungomare locale c’è una grande varietà di bar e ristoranti per gustare qualcosa da mangiare tra una nuotata e l'altra.



El Médano, Tenerife - Nel sud di Tenerife i turisti trovano una delle spiagge preferite dai residenti locali dell'isola: El Médano, una spiaggia di sabbia dorata, acque poco profonde e onde moderate, con tutti i servizi necessari che una spiaggia urbana richiede. Nel corso del tempo, la località è diventata estremamente popolare per il kitesurf: qui i venti sono costanti e ne contraddistinguono il paesaggio.



Morro Jable, Fuerteventura - Nella famosa area turistica di Morro Jable, nel sud di Fuerteventura, c’è una grandissima spiaggia di sabbia bianca con acque tranquille, sfumature scintillanti di turchese e smeraldo. Si tratta della spiaggia di Morro Jable. Per la sua eccezionale dimensione (4 chilometri circa), è un posto comodo anche quando ci sono tante persone.Inoltre, lungo tutta la spiaggia si trova un viale servito e attrezzato con negozi, ristoranti e bar all’ombra dell'emblematico faro di Morro Jable, che si staglia sul mare.



Playa del Inglés, La Gomera - Fin dagli anni Settanta, Playa del Inglés a La Gomera è stata una destinazione leggendaria per movimenti "hippy" e alternativi. A differenza di altre spiagge incontaminate delle Isole Canarie, questa destinazione è vicina a ristoranti, divertimenti e altri servizi. C'è anche un centro sportivo. Si trova a pochi passi dalla sabbia vulcanica dove ci si può rilassare e ammirare la vista delle montagne e dell'oceano infinito.



Bajamar, La Palma - Situata ad est dell'isola di La Palma, Bajamar Beach è una delle spiagge più popolari tra gli abitanti locali. È comoda perché si trova accanto a Santa Cruz de la Palma e tra il porto turistico e il Monumento Naturale Risco de la Concepción.



Timijiraque, El Hierro - A pochi metri da Puerto de la Estaca, gli amanti della natura potranno godere di Timijiraque, una spiaggia praticamente incontaminata. In estate, è uno degli specchi d'acqua più popolari per i nuotatori, mentre, in inverno, la forza del mare la rende un'attrazione per i surfisti.



La Francesa, La Graciosa - A nord-est di Lanzarote si trova La Graciosa, l’ottava delle Isole Canarie. In uno spazio di appena 30 chilometri quadrati la costa è ricca di calette e spiagge incontaminate, tra le quali spicca La Francesa. Con la sua sabbia bianca e fine, in netto contrasto con il blu turchese del mare, ha la forma di un ferro di cavallo rivolto a sud, il che significa che il mare è quasi sempre calmo. E poiché si trova nel sud di La Graciosa, dalla spiaggia si gode di una vista mozzafiato sullo stretto e sulla grande muraglia di pietra naturale che compone le scogliere di Famara, sulla costa nord-orientale di Lanzarote.



