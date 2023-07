Spagna: mare da amare, da Barcellona a Cadice

Barcellona - Le spiagge a ovest della metropoli della Catalogna si estendono sulla mondanissima e affascinante Costa Brava: Sebastià, Barceloneta, Nova Icària, Bogatell, Mar Bella e Nova Mar Bella. In quest'ultima esiste un'area riservata ai nudisti, sono in generale attrezzatissime e i loro numerosissimi ristoranti godono della superba gastronomia catalana, quasi sempre a base di pesce ovviamente freschissimo. Le spiagge a ovest di Barcellona verso il confine francese fanno parte dell’affascinante Costa Brava: Cadquies, L’Escala, la pittoresca Palamos con i suoi rinomatissimi ristoranti, Tossa de Mar e Blanes sono nomi noti a chi ama la tradizione e il mare autentico.



La Costa Dorata - Da Barcellona in direzione sud est ecco invece la Costa Daurada che si estende fino alle foci dell’Ebro. La città principale è Tarragona ma la costa è ricca di spiagge stupende, da un clima caldo e secco. Ed ecco quindi, la Costa Blanca 280 chilometri di spiagge, tra Capo de la Nao e Capo di Gata con località turistiche note in tutto il mondo come Benidorm, Alicante, Calpe, Altea, Elche, Santa Pola, El Campello, Guadalest e Guardamar del Segura, Javea e Villajoyosa.



Magnifiche Baleari - Ma le perle del mediterraneo Spagnolo sono senz’altro le Baleari Majorca, Minorca, Ibiza e Formentera sono luoghi mitici per i turisti di tutto il mondo che affollano in estate Majorca, meravigliosa per la sua natura e per il suo mare. E che dire di Ibiza, che al di là della sua fama trasgressiva e modaiola è un’isola dalle spiagge paradisiache? E Formentera, che molti definiscono l’ultimo paradiso del Mediterraneo? Lungo la costa ci sono molte spiagge di grandi e piccole dimensioni e numerose calette ed angoli reconditi in cui perdersi, fra cui: le piscine naturali, il paesino di Sant Agustín de Es Caló nella zona di Migjorn.



La Costa degli aranci - La Costa dell'Azahar, che gli italiano chiamano Costa della Zagara per le vaste coltivazioni d’aranci, si affaccia sul Mare Balearico per 120 chilometri di spiagge e cale con affascinanti località balneari come Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Oropesa del Mar, Benicassim e Moncófar.



La Costa Blanca - Tra Capo de la Nao e Capo di Gata è rinomata per le fortezze e i castelli, molti dei quali di origine saracena. Vi è anche presenza di bastioni di origine romana: magnifiche spiagge la costellano e la cvttà più importante è Alicante. Ed ecco la splendida Costa del Sol coincide con la zona litoranea della provincia che prende il nome dalla storica ed elegante città di Malaga con la sua magnifica spiaggia di Peñon del Cuervo. La Costa è chiamata così perché il sole splende tutto l'anno, con temperature medie che non scendono mai al di sotto dei 22°. Il turismo si concentra soprattutto a Marbella, Torremolinos, Fuengirola, Estepona, Mijas, Benalmadena, Nerja, Casares e Malaga.



Verso l’Oceano - Ci si inoltra quindi verso la costa atlantica meridionale della Spagna dove il clima è ancora mediterraneo. La capitale di questa magnifica zona, anch’essa ricchissima di spiagge è Cadice sorta intorno al 1100 a.C. quando fu fondata dai fenici con il nome di Gadir. La città, bella e pittoresca, è famosa in Spagna per i suoi abitanti ospitali, allegri e accoglienti ed è famosa per i suoi locali, e per i ristoranti che offrono una gustosissima cucina. Tra le spiagge ricordiamo Conil de la Frontera in una zona costiera ricca di pesce e di gran bellezza naturale, sono le sue vaste spiagge di sabbia bianca.