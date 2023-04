Canarie: trattamenti rigeneranti tra magici paesaggi

Bagni termali, talassoterapia, aloe e spirulina: un mix di trattamenti benessere che, uniti a paesaggi esplosivi e viste mozzafiato, fanno delle Isole Canarie il luogo ideale dove trascorrere un periodo di relax per rigenerarsi.



Talassoterapia - La talassoterapia è un trattamento che sfrutta gli elementi del mare – come acqua, alghe e impacchi di sabbia – al fine di rimuovere le impurità della pelle e ridurre lo stress psico-fisico. I centri specializzati in questo tipo di terapia raccolgono l’acqua direttamente dal mare e la sterilizzano trasformandola in bagni e getti rilassanti. È un tipo di pratica conosciuta sin dall’epoca dei greci e romani, è poi stata codificata in Bretagna nel corso del XIX secolo, quindi ha trovato terreno fertile tra le onde dell'Atlantico nell'arcipelago delle Canarie. L'acqua di mare insieme e i fanghi sono usati per applicazioni, oppure attraverso la balneoterapia con acqua di mare riscaldata. A questo si aggiungono gli impacchi con alghe marine ricche di oligoelementi ed elioterapia, l'esposizione al sole che sprigiona la serotonina, un neurotrasmettitore necessario per dormire bene e mantenere il buon umore.Gli sportivi sfruttano la talassoterapia come complemento nel recupero sportivo. Acque ricche di sostanze minerali, brezza marina carica di sali e ioni negativi e, soprattutto, la luce solare e i suoi innumerevoli benefici, sono la combinazione perfetta per tornare a sentire l'energia necessaria per affrontare gli impegni della stagione.



Spirulina - L’arcipelago delle Canarie è l’area europea più competitiva per quanto riguarda la coltivazione della spirulina, che negli ultimi anni è diventata una delle risorse principali dell’arcipelago. Questa particolare pianta possiede proprietà antiossidanti molto elevate ed è spesso utilizzata anche nella compilazione di diete dimagranti oltre che essere una sostanza immancabile all’interno di creme e olii essenziali.



Terapie con l’aloe - L’aloe vera è una delle piante più comuni alle Canarie, coltivata sulle alture delle isole. Un utilizzo mirato è in grado di produrre sul nostro corpo effetti benefici per quanto riguarda la digestione e la perdita di peso, oltre a essere un vero toccasana per la salute della pelle. Sono molti i centri delle isole che si affidano alle proprietà dell’aloe per la creazione di trattamenti benessere e di cosmesi.



Geoterapia a El Hierro - Grazie alla formazione di origine vulcanica, il terreno delle Isole Canarie è ricco di acque geotermiche, minerali e oligominerali, che possiedono diverse proprietà terapeutiche. Se applicati sotto forma di argilla, infatti, questi elementi agiscono sulla pelle ravvivandone l’aspetto estetico oltre a migliorare la condizione osteo-muscolare. In alcuni centri si pratica anche il massaggio con pietre calde.



Centri benessere e hotel - Sulle isole si trovano hotel con centri benessere e Spa per rilassarsi e trovare alcune proposte uniche per il detox: la talassoterapia, la geoterapia e le terapie con alga spiruline e aloe, elementi tipici delle isole Canarie. La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote non hanno eguali, qui si trovano centri benessere all’avanguardia che utilizzano le risorse dell’arcipelago per trattamenti naturali e innovativi per recuperare armonia e serenità. Anche sulle isole minori di El Hierro e La Gomera si trovano strutture ricettive con la Spa.



