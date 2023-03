Capo Sant'Andrea: un angolo di paradiso nell'Isola d'Elba

Capo Sant’Andrea è un luogo unico nel Mediterraneo. Spiagge caraibiche, scogliere scenografiche e ambienti sottomarini che custodiscono ecosistemi pronti ad essere scoperti ed esplorati. Con spiagge di sabbia finissima e, lungo il molo, barche a remi di pescatori, i litorali di Capo Sant’Andrea sembrano essersi fermati nel tempo. Gli occhi di chi guarda verso l’orizzonte si riempiono di colori e scenari unici: l’acqua, così limpida, lascia intravedere fondali ricchi di vita, fino ai punti più profondi.



Mare in libertà - Capo Sant’Andrea regala la libertà di godersi il mare sia in modo tradizionale, sulle spiagge di Capo Sant’Andrea - un angolo di paradiso di 150 metri corredato da ogni comfort - e del Cotoncello, baia intima e appartata, sia esplorando meraviglie sottomarine. La presenza della Posidonia, pianta marina dalle lunghe e sottili foglie verdi, non solo testimonia la pulizia di queste acque ma forma anche un habitat ideale per molte specie di pesci: castagnole dal colore blu elettrico, tordi, pesci ago, saraghi, salpe. Mentre sul fondale si scorgono stelle marine e pinne nobili.



Paradiso per i sub - Lo snorkeling a Capo Sant’Andrea è un’esperienza unica, tra veri e propri giardini fioriti e angoli inesplorati. L’omonima insenatura, che è considerata una delle mete migliori per praticare questo sport di tutta l’Elba. Inoltre, nell’esteso giardino di posidonie fanno capolino numerose specie di pesci colorati. La costa di Capo Sant’Andrea è un susseguirsi di piccole baie, di cui alcune sono accessibili solo via mare, rendendole ideali per gite in barca ed escursioni. Il kayaking è il modo migliore per ammirare queste baie incantate e grotte stupende, scivolando silenziosamente su acque cristalline e facendo incontri unici con marangoni, gabbiani e, con una certa fortuna, delfini.



Etruschi e romani - Il mare di Capo Sant’Andrea è un ricco brulicare di fauna marina, un bosco magico per gli amanti del diving che da giugno fino a settembre, offre la possibilità compiere escursioni guidate da esperti biologi marini. A ovest di Sant’Andrea, i divers più esperti possono godersi immersioni in prossimità degli scogli semi affioranti detti “Formiche della Zanca”. Lungo il lato esterno, raggiungendo i 40 metri, si presentano ventagli di gorgonie dai colori intensi ed è semplice incorrere in affascinanti incontri con aragoste, murene, grosse rane pescatrici, dentici e, in estate, complice un po’ di fortuna, ecco che si scorge anche il pesce luna. Il mare testimonia anche le antiche origini di questa zona, abitata prima dagli Etruschi e poi dai Romani. Proprio a questi ultimi risalgono due relitti rinvenuti a Capo Sant’Andrea, il primo addossato ad una profondità di circa 10 metri e l’altro a circa 45 metri sotto la superficie dell’acqua. Molti dei reperti rinvenuti si possono oggi ammirare nel Museo Archeologico di Marciana.



Dove alloggiare - Questa varietà paesaggistica e di offerta turistica si riflette anche nelle sistemazioni alberghiere, accomunate dalla cura per il dettaglio e l’attenzione al cliente, ma ognuna con una propria personalità e vocazione che hanno reso questa destinazione una delle rocche forti del turismo slow e non di massa dell’Isola d’Elba. Per chi sceglie di soggiornare a Capo Sant’Andrea in una struttura alberghiera sono 5 le possibilità, ognuna caratterizzata da una diversa atmosfera e da un proprio stile, dall’Hotel Barsalini, separato dalla spiaggia di sabbia dorata da soli venti metri; l’Hotel Cernia, ideale per chi vuole rigenerarsi in una vera oasi di pace a contatto con la natura; l’Hotel Gallo Nero, la cui architettura rievoca le imponenti scogliere in granito; l’Hotel Ilio, primo e unico Boutique Hotel dell'Isola d'Elba; l’Hotel Sant’Andrea, che ha la capacità di farvi sentire come a casa lontano da casa, grazie ad una conduzione semplice e ospitale.



Per maggiori informazioni: www.caposantandrea.it