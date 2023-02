Volete visitare Montecristo? Sono aperte le prenotazioni!

Le visite, da sempre contingentate, richiedono il rispetto di specifiche regole di comportamento e sono gestite dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in accordo con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica.



Il 18 marzo la prima visita - Il calendario delle visite dell’Isola di Montecristo per il 2023 propone 23 date. La prima uscita è fissata per il 18 marzo. La prenotazione è nominativa e comporta il pagamento immediato con carta di credito sul sito di prenotazione. La visita prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d’Elba). Solo in due casi – 20 maggio e 16 giugno – le partenze sono programmate con partenza ed arrivo a Porto S. Stefano, con scalo all’Isola del Giglio. Ogni data del calendario consente la visita a 75 persone. Il costo dell’escursione è di euro 130 € a persona. I costi sono comprensivi di trasporto marittimo a/r e del servizio guida. Età minima dei partecipanti 12 anni. In caso di condizioni meteo avverse saranno proposte date di recupero. Le informazioni dettagliate sulle modalità di visita, sulla tipologia di escursione, sul calendario completo e sulle regole di comportamento sono disponibili sul sito di prenotazioni: www.parcoarcipelago.info



Il conte di Montecristo - Geologicamente, Montecristo è un grosso “scoglio” granitico, percorso da una catena montuosa che conta tre vette principali: il Monte della Fortezza (645 mt.), la Cima del Colle Fondo (621 mt.) e la Coma dei Lecci (563 mt.). Da lontano, ha la forma di un oscuro monte che si erge dalle acque blu intenso del Tirreno. Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo per il famoso romanzo “Il conte di Montecristo” di Alexandre Dumas e per i successivi film che vi si sono ispirati: la storia, ambientata nell’Ottocento, racconta di un tesoro nascosto proprio nell’isola. Ma il vero tesoro dell’isola è la sua straordinaria natura. Riconosciuta Riserva Naturale Statale con D.M. del 4 marzo 1971 e Riserva Naturale Biogenetica diplomata dal Consiglio d'Europa nel 1988, l’isola è inserita nel perimetro sia del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, sia della Riserva della Biosfera Isole di Toscana nell’ambito del Programma MAB dell’UNESCO, nonché nel Santuario Internazionale dei Mammiferi Marini Pelagos.



Le regole per la visita - Per la particolarità ed il valore di Montecristo, la visita ha il fine di farne apprezzare le eccezionali caratteristiche ambientali. La visita consiste in un’escursione trekking guidata esclusivamente lungo tre percorsi autorizzati: Cala Maestra - Belvedere – Villa Reale, Cala Maestra – Monastero – Villa Reale, Cala Maestra – Grotta del Santo - Monastero - Villa Reale (difficoltà: elevata). La distribuzione dei visitatori nei tre percorsi trekking e l’organizzazione dell’escursione saranno stabilite dalle Guide dopo lo sbarco sull’isola. Le escursioni possono essere effettuate solo se si è dotati di scarpe da trekking (suola scolpita e preferibilmente a caviglia alta). Il giudizio sull’adeguatezza delle calzature è a carico della Guida ed è insindacabile. In caso di abbigliamento non adeguato, la Guida può decidere di non far partecipare alla visita. Prima di prenotare la visita è bene sapere che non è consentito fare il bagno in mare né muoversi sull’isola in autonomia.



Per maggiori informazioni: www.visittuscany.com