Misteriosi e terrificanti, dieci luoghi da paura per aspettare Halloween

Giardini spettrali, castelli infestati e siti in cui si verificano strani fenomeni naturali, belli da ammirare ma ancora inspiegabili

Oltre a giardini spettrali e castelli con fantasma , ci sono luoghi della natura ad alto impatto spettacolare che suscitano nello stesso tempo un senso di meraviglia e di inquietudine, oppure siti un tempo abitati e oggi in stato di abbandono, capaci di evocare misteri e qualche brivido. Ne proponiamo dieci, belli e inquietanti.

Aspettando Halloween , visitiamo per immagini dieci luoghi da paura , situati ai quattro angoli del mondo compresa l’Italia.

Lost Gardens of Heligan, Cornovaglia, Regno Unito

LOST GARDENS OF HELIGAN, Cornovaglia, Regno Unito - Un tempo antica residenza della famiglia Tremayne, i Giardini perduti di Heligan sono stati abbandonati per circa un secolo: in questo lasso di tempo la natura è tornata a prendere il sopravvento sulle opere umane. Oggi si possono visitare e offrono un'atmosfera misteriosa e inquietante, tra statue realizzate dell'uomo e rimodellate dalla natura.

POZZO DELLA QUINTA DA REGALEIRA, Sintra, Portogallo - Il Pozzo iniziatico della Quinta da Regaleira, a Sintra, in Portogallo, si trova all’interno dell'omonima tenuta ed è un luogo di mistero e di esoterismo: è costruito come una torre alla rovescia, nella quale si scende per mezzo di una scala a spirale di nove piani fino a una profondità di circa 30 metri. Il percorso vuole rappresentare la discesa agli Inferi, con un chiaro richiamo ai gironi danteschi. Sul fondo del pozzo è scolpita la croce dei Templari.

PORTA DELL'INFERNO, Deserto del Karakum, Turkmenistan - Un luogo davvero inquietante, tanto da evocare gli orrori dell’aldilà: siamo in Turkmenistan, in pieno deserto del Karakum. Il cratere ha origine artificiale, creato da un tentativo non riuscito di perforazione del suolo alla ricerca di petrolio. Oggi da questo foro nel suolo escono fiamme ed esalazioni dovute alla combustione di gas naturali, che ardono senza interruzioni dal 1971 e sembrano provenire dal centro della terra.

CHIESA DI ST EDWARDS, Stow-on-the-Wold, Gloucestershire, Regno Unito - I misteri legati alla chiesa di St. Edwards a Stow-on-the-Wold in Inghilterra sono legati soprattutto a una porticina fiancheggiata da due antichi alberi di tasso situata sul retro della chiesa. Difficile immaginarne il significato, ma si racconta che abbia ispirato Tolkien nell'immaginare le porte di Durin, i cancelli occidentali di Moria.

SANTUARIO DI SAN BERNARDINO ALLE OSSA, Milano - È un luogo molto suggestivo, ma altrettanto inquietante, situato nel cuore di Milano. La chiesa è nota soprattutto per la sua seicentesca cappella ossario, popolata di scheletri probabilmente risalenti a un'epidemia di peste. Le sue pareti sono per gran parte ricoperte da ossa, disposte in modo da formare delle vere e proprie decorazioni barocche.

CASTELLO DI MONTEBELLO DI TORRIANA, Rimini - La rocca di Montebello di Torriana è celebre per la presenza dello spettro di Azzurrina, una bimba chiamata così per i suoi capelli albini dalle sfumature azzurrate. La piccola, tenuta nascosta nella fortezza, scomparve misteriosamente nel 1375 mentre giocava, durante un violento temporale. Si dice che negli anniversari della sua scomparsa i suoi richiami echeggino ancora nel maniero.

BHANGARH, Rajasthan, India - Questa città fantasma, situata nell'India centro-settentrionale, è considerata dalle popolazioni locali un luogo maledetto e uno dei luoghi più infestati dell'India. La leggenda racconta gli abitanti morirono in modo misterioso dopo essere stati colpiti dalla maledizione di un antico stregone tantrico. Si riferisce di numerose apparizioni ed di eventi misteriosi avvenuti in questo luogo: di certo, e stavolta senza alcun mistero, è vietato avvicinarsi al sito al di fuori degli orari di visita: i contravventori possono subire persino l'arresto, stavolta da parte di poliziotti in carne ed ossa.

AL MADAM, Emirati Arabi - Non lontano da Dubai, ma in pieno deserto, sorge un villaggio fantasma, avvolto dalle magiche atmosfere delle dune di sabbia. Pare che il centro abitato, oggi completamente abbandonato, sia stato costruito negli anni Settanta ed è dotato perfino di una moschea. Sono del tutto sconosciute le ragioni della fuga degli abitanti, tanto da far pensare a superstizioni e fenomeni paranormali.

FARO DI SANT'AGOSTINO, Florida - Il Faro è da lungo tempo collegato a leggende di fantasmi. Edificato nella città più antica degli Stati Uniti, primo luogo di insediamento degli Spagnoli in quelli che adesso sono gli States, è uno dei luoghi più infestati d'America: esiterebbe persino un video che documenta la presenza di uno spettro che si aggira in cima al faro. Potrebbe trattarsi dello spirito di Allan Ballard, costruttore e proprietario del faro, espropriato nel 1865, il quale giurò di non andarsene mai da quel luogo, neanche dopo la morte. Oggi vengono organizzati persino dei ghost tour per i viaggiatori.

FLY GEYSER, Nevada, USA - Bellissimo e misterioso, il Fly Geiser nasce da un pozzo sotterraneo scavato all'inizio del Novecento ed è probabilmente l'unico geyser artificiale del pianeta. Il pozzo è stato abbandonato, ma l'acqua calda si è aperta da sé una via di uscita, accumulando via via una serie di stratificazioni che hanno creato una specie di fontana affascinante e misteriosa.